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Протест на Банковій: ще одного підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт

Київ • УНН

 • 16564 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт голову ініціативи “Захистимо Протасів яр” Романа Ратушного у справі щодо акції під Офісом Президента 20 березня, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Слідчий суддя ухвалив, клопотання…задовольнити, застосувати до Ратушного запобіжний захід у вигляді (цілодобового - ред.) домашнього арешту", - сказала суддя.

Що було раніше

Учаснику суботньої акції, голові ініціативи “Захистимо Протасів яр” Роману Ратушному вручили підозру через участь в акції протесту на Банковій 20 березня.

Доповнення

Раніше правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам протесту на Банковій. Затриманим інкримінують хуліганство. Також було відкрито провадження ще за однією статтею ККУ — за фактом умисного знищення або пошкодження майна.

Учасників акції під Офісом Президента — Євгена Строканя та Влада Сорда — суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.

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