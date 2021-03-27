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Пропустив майже 700 уроків: на Львівщині суд оштрафував матір прогульника

Пропустив майже 700 уроків: на Львівщині суд оштрафував матір прогульника

Київ • УНН

 • 15831 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Червоноградський міський суд що на Львівщині визнав винною та оштрафував жінку, син якої прогуляв майже 700 уроків без поважних причин, передає УНН з посиланням на постанову суду.

Деталі

Згідно з судовими матеріалами, син жінки, що постала перед судом, з 1 вересня 2020 року по 26 лютого 2021 року пропустив в школі 691 урок без поважних причин.

Дитина навчається у Червоноградському навчально-виховному комплексі №10. У постанові суду не вказано, скільки років хлопцю, однак, згідно з законом, малолітньою вважається дитина, що не досягла 14 років.

З матеріалів справи, жінка 30 грудня вже притягувалася до відповідальності за ч. 2 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

За підсумками розгляду суд постановив визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 184 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу розміром 1 700 гривень.

За інформацією місцевих ЗМІ, жінка не вперше притягається до адміністративної відповідальності через свого сина. Раніше її також штрафували через крадіжки сина, неправдивий виклик «швидкої» та прогули в школі.

Що було раніше

Як писав УНН, у російському Красноярську комісія з прав неповнолітніх оштрафувала на 150 тисяч рублів підлітка, який написав на зупинці "Путін злодій" і стер напис.

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