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Пропустил почти 700 уроков: во Львовской области суд оштрафовал мать прогульщика

Пропустил почти 700 уроков: во Львовской области суд оштрафовал мать прогульщика

Киев  •  УНН

 • 15826 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Червоноградский городской суд во Львовской области признал виновной и оштрафовал женщину, сын которой прогулял почти 700 уроков без уважительных причин, передает УНН со ссылкой на постановление суда.

Детали

Согласно судебным материалам, сын женщины, которая предстала перед судом, с 1 сентября 2020 года по 26 февраля 2021 года пропустил в школе 691 урок без уважительных причин.

Ребенок учится в Червоноградском учебно-воспитательном комплексе № 10. В постановлении суда не указано, сколько лет парню, однако, согласно закону, малолетним считается ребенок, не достигшим 14 лет.

Из материалов дела, женщина 30 декабря уже привлекалась к ответственности по ч. 2 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

По итогам разбирательства суд постановил признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 184 КУоАП и наложить на нее административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен.

По информации местных СМИ, женщина не впервые привлекается к административной ответственности за своего сына. Ранее ее также штрафовали за кражи сына, ложный вызов “скорой” и прогулы в школе.

Что было раньше

Как писал УНН, в российском Красноярске комиссия по правам несовершеннолетних оштрафовала на 150 тыс. рублей подростка, который написал на остановке “Путин вор” и стер надпись.

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