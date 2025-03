Президентські вибори у США: штат Джорджія перерахує голоси

“При такому незначному розриві перерахунок буде проведений в Джорджії”, — заявив він. “Значимість нашого голосування виходить далеко за межі кордонів Джорджії. Результат буде мати далекосяжні наслідки для всієї країни. Ставки високі”, — констатував віце-губернатор, який відповідає за проведення і підведення підсумків голосування в штаті, республіканець Раффенспергер.

Він запевнив, що виборчкомам на місцях дані чіткі вказівки обов’язково допускати спостерігачів до пунктів обробки бюлетенів. З претензіями на цей рахунок виступив раніше виборчий штаб республіканця Дональда Трампа.

У Джорджії Байден, за даними Fox News, набирає 2 450 152 голоси (49,4%), в той час як його суперникові республіканцеві Дональду Трампу віддали перевагу 2 448 565 осіб (49,4%). Різниця вкрай незначна.

As of 11 am Eastern, Joe Biden was leading by 1,586 votes in Georgia. The secretary of state confirmed Friday that because of the small margin between the presidential candidates, there will be a recount. https://t.co/Ykg1YwVhu3

Телекомпанія CNN і телеканал Fox News повідомляли з посиланням на джерела, що штаб Трампа готовий вимагати перерахунку голосів в Джорджії. У цьому штаті оскаржити підсумки обробки бюлетенів можна, якщо розрив між кандидатами за кількістю отриманих голосів становить не більше 0,5 процентних пункту.

Перемога в Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників з 270 необхідних, щоб стати президентом. Трамп, згідно з оцінками агентства Associated Press, заручився підтримкою 214 вибірників, Байден — 264.