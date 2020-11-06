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Президентские выборы в США: штат Джорджия пересчитает голоса

Президентские выборы в США: штат Джорджия пересчитает голоса

Киев  •  УНН

 • 14678 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Власти Джорджии проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате. Об этом вице-губернатор Брэд Раффенспергер объявил в пятницу на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на эфир американских телеканалов и издание The New York Times.

“При столь незначительном разрыве пересчет будет проведен в Джорджии”, — заявил он. “Значимость нашего голосования выходит далеко за пределы границ Джорджии. Исход будет иметь далекоидущие последствия для всей страны. Ставки высоки”, — констатировал вице-губернатор, отвечающий за проведение и подведение итогов голосования в штате, республиканец Раффенспергер.

Он заверил, что избиркомам на местах даны четкие указания обязательно допускать наблюдателей к пунктам обработки бюллетеней. С претензиями на этот счет выступил ранее избирательный штаб республиканца Дональда Трампа.

В Джорджии Байден, по данным Fox News, набирает 2 450 152 голоса (49,4%), в то время как его сопернику республиканцу Дональду Трампу отдали предпочтение 2 448 565 человек (49,4%). Разница крайне незначительна.

As of 11 a.m. Eastern, Joe Biden was leading by 1,586 votes in Georgia. The secretary of state confirmed Friday that because of the small margin between the presidential candidates, there will be a recount. https://t.co/Ykg1YwVhu3

— The New York Times (@nytimes) November 6, 2020

Телекомпания CNN и телеканал Fox News сообщали со ссылкой на источники, что штаб Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии. В этом штате оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Трамп, согласно оценкам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден — 264.

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