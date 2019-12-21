Президент ввів у дію рішення РНБО щодо розвитку спиртової галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо розвитку спиртової галузі. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ № 925/2019.
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2019 року “Про удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України”, — йдеться у тексті указу.
Так, відповідно до указу, пропонується створити міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України. А також рекомендується призначити на посаду голови міжвідомчої групи заступника Керівника Офісу Президента Андрія Смирнова.
Додамо, ще одним указом № 926/2019 Президент України Володимир Зеленський затверджує положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України і призначає головою міжвідомчої групи заступника Керівника Офісу Президента Андрія Смирнова.
Також, відповідно до тексту указу, голові міжвідомчої робочої групи у двотижневий строк треба подати пропозиції щодо персонального складу міжвідомчої робочої групи.
Додамо, указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 11 грудня Президент України підписав ЗУ про демонополізацію та продаж активів ДП “Укрспирт”.