Президент УПЛ анонсував відхід у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Української Прем'єр-ліги Томасс Грімм заявив, що незабаром складе свої повноваження та піде у відставку, передає УНН з посиланням на прес-службу змагань.
Про це Грімм розповів в приміщенні Будинку футболу на спеціальній зустрічі.
"6 квітня 2020 року завершується термін моєї каденції на посаді Президента УПЛ. Я не подаватиму свою кандидатуру на перевибори, тобто у квітні наступного року Українська Прем’єр-Ліга отримає нового Президента", - зізнався швейцарець.
Крім того, Грімм оцінив нинішнє положення в чемпіонаті, негативно відзначивши різницю між лідером та іншими командами.
"Між першим і другим місцями розрив — 14 очок, що не є позитивним сигналом. Із другого боку, не варто забувати, що в деяких європейських Лігах також є велика очкова різниця між лідером і рештою команд: наприклад, в Англії "Ліверпуль" випереджає "Лестер Сіті" на 10 пунктів, а "Манчестер Сіті" на 14, хоча минулого року в АПЛ і близько не було такого розриву, тобто він є тимчасовим. Вірю, що і у нас це тимчасове явище", - додав Грімм.
Нагадаємо, що Грімм став президентом УПЛ у квітні минулого року.