Президент розпочав офіційний візит до Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України розпочав свій перший офіційний візит до Республіки Словенія на запрошення Президента цієї країни, передає УНН з посиланням на офіційне представництво президента України.
Зазначено, що в програмі візиту зустріч П.Порошенко з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, українсько-словенські переговори, за результатами яких буде підписано низку двосторонніх документів.
“Крім цього, Петро Порошенко проведе зустрічі з прем’єр-міністром Міро Цераром та головою Державних Зборів Республіки Словенія Міланом Брглезом. Також запланована зустріч Президента України та Першої Леді з мером Любляни Зораном Янковичем,” — йдеться в повідомленні.
Також П.Порошенко поспілкується з українською громадою та візьме участь у відкритті пам’ятника Григорію Сковороді в Любляні.
Як повідомляв УНН, Україна і Словенія підпишуть меморандум про співпрацю у сфері енергоефективності.