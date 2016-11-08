Президент начал официальный визит в Словению
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины начал свой первый официальный визит в Республику Словения по приглашению Президента этой страны, передает УНН со ссылкой на официальное представительство Президента Украины.
Отмечено, что в программе визита встреча П.Порошенко с Президентом Республики Словения Борутом Пахор, украинско-словенские переговоры, по результатам которых будет подписан ряд двусторонних документов.
"Кроме этого, Петр Порошенко проведет встречи с премьер-министром Миро Церар и председателем Государственного Собрания Республики Словения Миланом Брглезом. Также запланирована встреча Президента Украины и Первой Леди с мэром Любляны Зораном Янковичем ", - говорится в сообщении.
Также П.Порошенко пообщается с украинской общиной и примет участие в открытии памятника Григорию Сковороде в Любляне.
Как сообщал УНН, Украина и Словения подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.