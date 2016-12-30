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Президент підписав закони на підтримку літакобудівної галузі в Україні

Президент підписав закони на підтримку літакобудівної галузі в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закони, спрямовані на підтримку вітчизняної літакобудівної галузі. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

“Закон „Про внесення змін до Митного кодексу України“ та закону „Про розвиток літакобудівної промисловості“ щодо підтримки літакобудівної галузі” спрямований на ліквідацію нерівних умов постачання літаків вітчизняного виробництва у порівнянні з імпортом іноземних літаків“, — йдеться у повідомленні.

Документ, зокрема, передбачає скасування пільгових умов ввозу (без оподаткування ПДВ) на територію України за договорами оперативного лізингу іноземних літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10 000 кг, але не більше 30 000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

Закон також передбачає продовження дії пільгового режиму ввезення товарів, які використовуються при розробці, виробництві, ремонті, модифікації, обслуговуванні виробів авіаційної техніки на період до 1 січня 2025 року та доповнення переліку таких товарів.

Крім того, Глава держави підписав Закон “Про внесення змін до розділу ХХ „Перехідні положення“ Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі”.

Законом надаються суб’єктам літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України “Про розвиток літакобудівної промисловості”, податкові пільги для налагодження повномасштабного серійного виробництва сучасних вітчизняних літаків та покращення фінансового стану з урахуванням середнього терміну розробки, підготовки та оснащення серійного виробництва нових літаків.

Документ передбачає, що тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняється від сплати податку на додану вартість по операціях з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, та постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості. Також на вказаний термін звільняються від оподаткування прибутку та сплати земельного податку суб’єкти літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва).

Згідно із законом, вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій.

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