Президент подписал законы в поддержку самолетостроительной отрасли в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал законы, направленные на поддержку отечественной самолетостроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
"Закон" О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины "и закон " О развитии самолетостроительной промышленности "по поддержке самолетостроительной отрасли" направлен на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов ", - говорится в сообщении.
Документ, в частности, предусматривает отмену льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.
Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года и дополнения перечня таких товаров.
Кроме того, Глава государства подписал Закон "О внесении изменений в раздел ХХ " Переходные положения "Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли".
Законом предоставляются субъектам самолетостроения, подпадающим под действие норм статьи 2 Закона Украины "О развитии самолетостроительной промышленности", налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшение финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов .
Документ предусматривает, что временно, до 1 января 2015 года, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров (кроме подакцизных), которые используются для нужд самолетостроительной промышленности, и поставки на таможенной территории Украины результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются для нужд самолетостроительной промышленности. Также на указанный срок освобождаются от налогообложения прибыли и уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, осуществляющие разработку и / или изготовления с конечным составлением летательных аппаратов и двигателей к ним (кроме земельных участков, на которых расположены объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства).
Согласно закону, высвобожденные средства (суммы налога, не уплачиваются в бюджет и остаются в распоряжении налогоплательщика) используются на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по самолетостроению, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий .