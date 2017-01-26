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Прес-секретаря Д.Трампа вирішили "задарувати" неулюбленим морозивом

Київ • УНН

 • 10973 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Американські програмісти запустили сервіс для доставки прес-секретарю президента США Дональда Трампа Шону Спайсеру морозива компанії Dippin' Dots, яку він критикує з невідомих причин уже кілька років, передає УНН з посиланням на ВВС.

Зазначається, що американці звернули увагу на "загадкові відносини" виробника морозива і прес-секретаря президента США минулого тижня.

На вихідних журналісти з'ясували, що протягом декількох років Т.Спайсер веде в Twitter незрозумілу, але непримиренну ворожнечу з Dippin' Dots, яка відома в США своїм слоганом "Ice Cream of the Future" ("морозиво майбутнього").

Почалося все з твітів в квітні 2010 року, де Т.Спайсер заявив: "Dippin' Dots - НЕ морозиво майбутнього".

Через рік з'ясувалося, що конфлікт себе не вичерпав. У вересні 2011 року майбутній прес-секретар Д.Трампа написав: "Я думаю, що вже говорив це раніше, але Dippin' Dots - НЕ морозиво майбутнього".

Через місяць він опублікував у своєму акаунті статтю про банкрутство компанії з підписом: "Морозиво минулого".

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