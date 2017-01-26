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Пресс-секретаря Д.Трампа решили "задарить" нелюбимым мороженым

Пресс-секретаря Д.Трампа решили "задарить" нелюбимым мороженым

Киев • УНН

 • 10973 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Американские программисты запустили сервис для доставки пресс-секретарю президента США Дональда Трампа Шону Спайсеру мороженого компании Dippin' Dots, которую он критикует по неизвестным причинам уже несколько лет, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что американцы обратили внимание на "загадочные отношения" производителя мороженого и пресс-секретаря президента США на прошлой неделе.

На выходных журналисты выяснили, что в течение нескольких лет Ш.Спайсер ведет в Twitter непонятную, но непримиримую вражду с Dippin' Dots, которая известна в США своим слоганом "Ice Cream of the Future" ("мороженое будущего").

Началось все с твитов в апреле 2010 года, где Ш.Спайсер заявил: "Dippin' Dots - НЕ мороженое будущего".

Через год выяснилось, что конфликт себя не исчерпал. В сентябре 2011 года будущий пресс-секретарь Д.Трампа написал: "Я думаю, что уже говорил это раньше, но Dippin' Dots - НЕ мороженое будущего".

Через месяц он опубликовал в своем аккаунте статью о банкротстве компании с подписью: "Мороженое прошлого".

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