Прем'єр Румунії заявив про скасування указу про амністію, що викликав масові протести в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Румунії Сорін Гріндяну в своєму телезверненні заявив, що уряд країни скасує указ про амністію, який послужив причиною масових протестів по всій країні, передає УНН з посиланням на Romania TV.
“Ми проведемо екстрене засідання (кабміну), на якому скасуємо указ, законним шляхом можна запобігти його введення. Я не хочу розділяти Румунію,” — сказав він.
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У свою чергу, спікер сенату Келін Терічану, який є також лідером партії “Альянс лібералів і демократів”, заявив, що уряд прийняв таке рішення, оскільки йому “нічого приховувати”.
Як повідомляв УНН, соціал-демократичний уряд Румунії планував випустити достроково з в’язниць засуджених за корупцію, а також вилучити з кримінального кодексу статтю про зловживання владою з нанесенням шкоди бюджету на суму менше 200 тис. леїв (47,5 тис. дол.).
Під амністію можуть потрапити люди старше 60 років, вагітні жінки, ув’язнені, що мають маленьких дітей, незалежно від звинувачень. Також шанс вийти на свободу мають ті, чий термін ув’язнення не перевищує п’яти років, виключення складуть ті, хто відбуває покарання за кримінальні злочини, а також ті, хто засуджений за сексуальне насильство.