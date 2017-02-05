Премьер Румынии заявил об отмене указа об амнистии, вызвавшего массовые протесты в стране

"Мы проведем экстренное заседание (Кабмина), на котором отменим указ, законным путем можно предотвратить его введения. Я не хочу разделять Румынию ", - сказал он.

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В свою очередь, спикер сената Келин Тэричану, который является также лидером партии "Альянс либералов и демократов", заявил, что правительство приняло такое решение, поскольку ему "нечего скрывать".

Как сообщал УНН, социал-демократическое правительство Румынии планировало выпустить досрочно из тюрем осужденных за коррупцию, а также исключить из уголовного кодекса статью о злоупотреблении властью с нанесением ущерба бюджету на сумму менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долл.).

Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, независимо от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключение составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.