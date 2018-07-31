Прем'єр Італії заявив, що його країна не збирається залишати Євросоюз
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Італія відчуває себе комфортно в рамках Європейського союзу і не збирається покидати це об’єднання. Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє УНН.
“Ми маємо намір залишатися, ми відчуваємо себе комфортно в ЄС. Однак, звичайно, ми хочемо залишитися виходячи з потреб італійських громадян. І позиція мого уряду цілком зрозуміла з найбільш важливих питань: по міграції, економічній і політичній ситуації. Ми будемо намагатися переконати інші держави — учасники звірити (з Римом) свої позиції”, — сказав він, відповідаючи на запитання ведучого, чи має намір Італія виходити з ЄС.
“Італія відчуває себе комфортно в Європейському союзі. В цьому напрямку (за межі об’єднання) немає майбутнього”, — повторив він після того, як ведучий звернув увагу на можливість того, що італійці можуть надихнутися прикладом Великої Британії і Brexit.
Конте знаходиться з візитом у Вашингтоні. В понеділок у нього відбулася зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі, після якої лідери дали спільну прес-конференцію. Глави держав, зокрема, обговорили питання міграції, торгівлю і енергобезпеку в Європі.
Як повідомляв УНН, прем’єр Італії вважає ідею Трампа стосовно поновлення Росії у форматі G8 “абсолютно резонною”.