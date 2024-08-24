Прем'єр Литви: робимо і робитимемо все для наближення перемоги, яку святкуватимемо "разом зі світлом, газом і без русні"

ukenru
13:46 • 31941 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 43419 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 59315 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 91344 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 143235 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 183493 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 266441 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166327 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142070 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128345 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 71821 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 44734 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 103539 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 82157 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 67048 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 31930 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 135220 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 266439 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 200937 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 230447 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 8060 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 22817 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25906 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30575 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 44734 перегляди
Актуальне
Прем'єр Литви: робимо і робитимемо все для наближення перемоги, яку святкуватимемо "разом зі світлом, газом і без русні"

Прем'єр Литви: робимо і робитимемо все для наближення перемоги, яку святкуватимемо "разом зі світлом, газом і без русні"

Київ • УНН

 • 104081 перегляди

Інгріда Шимоніте виступила на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України. Вона запевнила, що Литва робитиме все для наближення перемоги України, яку святкуватимуть "зі світлом, газом і без русні".

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, прибувши до Києва і виступаючи на урочистостях до Дня Незалежності України, привітала країну та українців українською мовою, а також зазначила, що інші країни робитимуть все, аби наблизити перемогу, яку святкуватимуть "зі світлом, газом і без русні", передає УНН.

Деталі

"Вітаю з Днем Незалежності, Україно. Для мене велика честь і велика радість у цей день бути тут з вами і відзначати разом з вільним, незламним народом. Як і весь цивілізований світ захоплююсь вами і щиро вам вдячна, адже, захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте і нас усіх, Литву, Європу і весь демократичний світ. Я не лише сподіваюся, я вірю, що день перемоги обов’язково настане, що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і вільному, гордому Маріуполі. Що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують міста Донецьк та Луганськ. У домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти, що обіймуть своїх близьких. Що ми разом станемо свідками вироків для усіх, хто здійснював військові злочини проти України", - сказала Шимоніте.

Вона додала, що Литва була і буде з Україною на кожному кроці до своєї мети.

"Робимо і робитимемо усе, аби наблизити перемогу, перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом, перемогу вільних людей, яку ми святкуватимемо разом зі світлом, газом і без русні. Слава Україні" - вказала Шимоніте.

Нагадаємо

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 33 річницю Незалежності своєї держави. І втретє поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01