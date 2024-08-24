Прем'єр Литви: робимо і робитимемо все для наближення перемоги, яку святкуватимемо "разом зі світлом, газом і без русні"

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, прибувши до Києва і виступаючи на урочистостях до Дня Незалежності України, привітала країну та українців українською мовою, а також зазначила, що інші країни робитимуть все, аби наблизити перемогу, яку святкуватимуть "зі світлом, газом і без русні", передає УНН.

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"Вітаю з Днем Незалежності, Україно. Для мене велика честь і велика радість у цей день бути тут з вами і відзначати разом з вільним, незламним народом. Як і весь цивілізований світ захоплююсь вами і щиро вам вдячна, адже, захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте і нас усіх, Литву, Європу і весь демократичний світ. Я не лише сподіваюся, я вірю, що день перемоги обов’язково настане, що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і вільному, гордому Маріуполі. Що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують міста Донецьк та Луганськ. У домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти, що обіймуть своїх близьких. Що ми разом станемо свідками вироків для усіх, хто здійснював військові злочини проти України", - сказала Шимоніте.

Вона додала, що Литва була і буде з Україною на кожному кроці до своєї мети.

"Робимо і робитимемо усе, аби наблизити перемогу, перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом, перемогу вільних людей, яку ми святкуватимемо разом зі світлом, газом і без русні. Слава Україні" - вказала Шимоніте.

Нагадаємо

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 33 річницю Незалежності своєї держави. І втретє поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.