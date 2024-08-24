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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Литвы: делаем и будем делать все для приближения победы, которую будем праздновать «вместе со светом, газом и без русни»

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 10:34  •  21129 просмотра

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Ингрида Шимоните выступила на торжествах по случаю Дня Независимости Украины. Она заверила, что Литва будет делать все для приближения победы Украины, которую будут праздновать «со светом, газом и без русни».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, прибыв в Киев и выступая на торжествах ко Дню Независимости Украины, поздравила страну и украинцев на украинском языке, а также отметила, что другие страны будут делать все, чтобы приблизить победу, которую будут праздновать «со светом, газом и без русни», передает УНН.

Детали

«Поздравляю с Днем Независимости, Украина. Для меня большая честь и большая радость в этот день быть здесь с вами и отмечать вместе со свободным, несокрушимым народом. Как и весь цивилизованный мир восхищаюсь вами и искренне вам благодарна, ведь, защищая свою землю и государственность, вы защищаете и нас всех, Литву, Европу и весь демократический мир. Я не только надеюсь, я верю, что день победы обязательно наступит, что мы вместе будем праздновать его в украинском Крыму и свободном, гордом Мариуполе. Что украинцы, получившие приют в Литве, вернутся и отстроят города Донецк и Луганск. В дома на Сумщине, Харьковщине, Херсонщине снова вернутся украинские дети, которые обнимут своих близких. Что мы вместе станем свидетелями приговоров для всех, кто совершал военные преступления против Украины», - сказала Шимоните.

Она добавила, что Литва была и будет с Украиной на каждом шагу к своей цели.

«Делаем и будем делать все, чтобы приблизить победу, победу света над тьмой, победу добра над злом, победу свободных людей, которую мы будем праздновать вместе со светом, газом и без русни. Слава Украине» - указала Шимоните.

Напомним,

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 33 годовщину Независимости своего государства. И третий раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.

Павел Башинский

Павел Башинский

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