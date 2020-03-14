Представники Червоного Хреста отримають доступ до українських полонених в ОРДЛО – Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста отримають доступ до українських полонених в ОРДЛО, що допоможе прискорити їхнє звільнення. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН з посиланням на ОП.
“Ми домовилися в ТКГ про те, що до місць, де перебувають наші люди на непідконтрольних територіях, буде допущений Червоний Хрест”, — сказав Єрмак.
Зазначається, що така домовленість була досягнута на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Він підкреслив, що один з пунктів протоколу останнього засідання ТКГ стосується звільнення українських громадян, утримуваних на непідконтрольних територіях.
Також, він повідомив, що вирішив взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи через те, що протягом трьох місяців багато з домовленостей, яких досягли президенти під час Паризького саміту, не було виконано.
“Тому я вирішив особисто приїхати й перевірити, що там відбувається”, — пояснив Єрмак.
Нагадаємо, у Мінську Єрмак і Козак провели переговори щодо нового обміну і розведення військ.