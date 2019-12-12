Пожежа у коледжі в Одесі: генетична експертиза триватиме до 14 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На місці смертельної пожежі в одеському коледжі виявили залишки чотирнадцяти людських тіл, офіційно впізнано лише чотири особи. Інші загиблі будуть ідентифіковані після проведення генетичної експерти, яка тривате до 14 діб. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“За попередніми даними проведення генетичного дослідження до 14 робочих діб”, — сказано у повідомленні.
Як раніше повідомляв УНН, на місці смертельної пожежі в одеському коледжі також були вилучені та направлені на експертизу фрагменти електропроводки.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 16 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла. 11 грудня під завалами виявили тіла ще чотирьох людей.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт.