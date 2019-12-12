Пожежа у коледжі в Одесі: генетична експертиза триватиме до 14 діб

КИЇВ. 12 грудня. УНН. На місці смертельної пожежі в одеському коледжі виявили залишки чотирнадцяти людських тіл, офіційно впізнано лише чотири особи. Інші загиблі будуть ідентифіковані після проведення генетичної експерти, яка тривате до 14 діб. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.