Пожар в колледже в Одессе: генетическая экспертиза продлится до 14 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На месте смертельной пожара в одесском колледже обнаружили остатки четырнадцати человеческих тел, официально опознаны только четыре человека. Другие погибшие будут идентифицированы после проведения генетической эксперты, которая длится до 14 суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
“По предварительным данным проведения генетического исследования до 14 рабочих дней”, — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, в месте смертельной пожара в одесском колледже также были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
Известно о 16 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек — спасатель — умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела. 11 декабря под завалами обнаружили тела еще четырех человек.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, одну из них отправили под домашний арест.