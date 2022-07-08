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Посольство Бельгії відновить роботу в Києві

Посольство Бельгії відновить роботу в Києві

Київ • УНН

 • 151349 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. У понеділок, 11 липня, посольство Бельгії відновить свою роботу в Києві. Новим послом стане Петер Ван Де Вельде, який змінив Акселя Ленартса, оскільки в останнього завершувався термін повноважень. Про це повідомляє Euractiv, інформує УНН.

Деталі

Наприкінці червня уряд оголосив про відновлення роботи посольства Бельгії в середині липня, йдучи шляхом переважної більшості країн-членів ЄС, які відновили роботу своїх посольств в українській столиці протягом останніх кількох тижнів.

Щойно бельгійська дипломатична команда, яка допомагає новому послу, прибуде до Києва, місцевий персонал поступово відновить роботу.

Цитата

«Відкриття нашого посольства повинно дозволити тісніші зв’язки з українською владою, зокрема в контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС. Це важливий знак стійкості та підтримки українцям. Це повернення наших дипломатичних команд до Києва також важливе для відновлення України, у якому бельгійські компанії відіграють важливу роль», - наголосив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Доповнення 

Австралія розглядає питання про відновлення роботи свого посольства в Києві. За словами прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніза, про відновлення роботи посольства з’явиться більше інформації в найближчі дні або тижні. 

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що повернення до роботи посольств це дуже важливий крок, а також додав, що кожне нове посольство, яке повертається в Київ, є свідченням віри у нашу перемогу.

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