Посол України у Німеччині засудив інцидент із фрагментом Берлінської стіни у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Посольство України в Німеччині засудило паплюження народним депутатом Олексієм Гончаренком фрагменту Берлінської стіни у Києві. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
“Ми засуджуємо цей інцидент з меморіалом Берлінської стіни в Києві, який є символом свободи для німців — і для українців!”, — зазначив А.Мельник.
Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.
Нагадаємо, О.Гончаренко розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві.
Як повідомляв УНН, у посольстві Німеччини засудили паплюження нардепом фрагменту Берлінської стіни у Києві.