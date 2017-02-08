Посол Украины в Германии осудил инцидент с фрагментом Берлинской стены в Киеве

"Мы осуждаем этот инцидент с мемориалом Берлинской стены в Киеве, который является символом свободы для немцев - и для украинцев!", - Отметил А.Мельник.

Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

Напомним, А.Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве.

Как сообщал УНН, в посольстве Германии осудили осквернение нардепом фрагмента Берлинской стены в Киеве.