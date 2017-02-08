Посол Украины в Германии осудил инцидент с фрагментом Берлинской стены в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Посольство Украины в Германии осудило осквернение народным депутатом Алексеем Гончаренко фрагмента Берлинской стены в Киеве. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.
"Мы осуждаем этот инцидент с мемориалом Берлинской стены в Киеве, который является символом свободы для немцев - и для украинцев!", - Отметил А.Мельник.
Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.
Напомним, А.Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве.
Как сообщал УНН, в посольстве Германии осудили осквернение нардепом фрагмента Берлинской стены в Киеве.