Посадовцю "міністерства інфраструктури і транспорту "ЛНР" загрожує 15 років

Встановлено, що з 2015 року громадянин України надав згоду на призначення себе на посаду так званого директора департаменту контролю “міністерства інфраструктури і транспорту “ЛНР” та дотепер виконує функції з формування та регулювання його діяльності, забезпечує контроль і нагляд у сфері інфраструктури і транспорту терористичної організації “ЛНР”.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на непідконтрольній українській владі території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, проведено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Довідково: cанкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, чоловіків з паспортом “ЛНР” та посвідченням батальйону “Лєший” затримали на кордоні.