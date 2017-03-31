Чиновнику "министерства инфраструктуры и транспорта "ЛНР" грозит 15 лет

Установлено, что с 2015 года гражданин Украины дал согласие на назначение себя на должность так называемого директора департамента контроля "министерства инфраструктуры и транспорта "ЛНР" и до сих пор выполняет функции по формированию и регулирования его деятельности, обеспечивает контроль и надзор в сфере инфраструктуры и транспорта террористической организации "ЛНР".

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, ее объявили в розыск и, на основании постановления следственного судьи, провели специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Справка: Санкции ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, мужчин с паспортом "ЛНР" и удостоверением батальона "Леший" задержали на границе.