Чиновнику "министерства инфраструктуры и транспорта "ЛНР" грозит 15 лет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60316 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106993 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164454 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120718 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119147 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113939 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105193 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107283 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103746 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156346 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чиновнику "министерства инфраструктуры и транспорта "ЛНР" грозит 15 лет

Чиновнику "министерства инфраструктуры и транспорта "ЛНР" грозит 15 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Луганской области заочно будут судить "директора департамента контроля министерства инфраструктуры и транспорта "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что с 2015 года гражданин Украины дал согласие на назначение себя на должность так называемого директора департамента контроля "министерства инфраструктуры и транспорта "ЛНР" и до сих пор выполняет функции по формированию и регулирования его деятельности, обеспечивает контроль и надзор в сфере инфраструктуры и транспорта террористической организации "ЛНР".

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, ее объявили в розыск и, на основании постановления следственного судьи, провели специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Справка: Санкции ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, мужчин с паспортом "ЛНР" и удостоверением батальона "Леший" задержали на границе.

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