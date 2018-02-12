Порошенко: Саакашвілі можна було б вислати - це робота міграційної, прикордонної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі є громадянином України чи українським політиком, тому він може бути висланий з країни на батьківщину. Проте це робота для міграційної і прикордонної служб, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю австрійському виданню Profil, передає УНН.
“Саакашвілі не є громадянином України. Він також не український політик, тому що він повинен бути громадянином відповідно до нашого закону, щоб мати можливість займатися політикою тут. Він порушив український закон. Він був засуджений в Грузії.
Це не моє зобов’язання, як президента вирішувати, що з ним робити. Його можна було б вислати, хоча я б цього не хотів. Але це робота державної міграційної служби, прикордонної служби. Я не хочу впливати на це”, — заявив президент.
Нагадаємо, сьогодні соратник екс-президента Грузії повідомив, що М.Саакашвілі забрали невідомі.
За попередньою інформацією Саакашвілі затримали люди з написом "Державна прикордонна служба".