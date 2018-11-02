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Понад 3 тисячі відеокамер вже встановили у СІЗО і колоніях

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. В установах виконання покарань на сьогодні загалом встановлено 3,2 тис. відеокамер, які підключені до центру моніторингу Державної кримінально-виконавчої служби України. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

“До центру моніторингу та узагальнення відеоінформації адміністрації ДКВС України протягом вересня-жовтня поточного року додатково підключено 1626 відеокамер”, — сказав він.

Чернишов додав, що загалом вже підключено 3200 відеокамер.

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Крім того, як розповів посадовець, вже на основі сучасних матеріалів та конструкцій в установах виконання покарань модернізовано 36,3 км огорож.

Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції України обладнало системою GPS чергову частину Софіївської виправної колонії №45 для безпеки персоналу.

Нагадаємо, у Мін’юсті опрацьовують питання про оснащення тюремників електрошокерами.

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