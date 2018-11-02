Более 3 тысяч видеокамер уже установили в СИЗО и колониях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В учреждениях исполнения наказаний на сегодня в целом установлено 3,2 тыс. видеокамер, подключенных к центру мониторинга Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"В центр мониторинга и обобщения видеоинформации администрации ГУИС Украины в течение сентября-октября текущего года дополнительно подключено 1626 видеокамер", - сказал он.
Чернышев добавил, что в целом уже подключено 3200 видеокамер.
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Кроме того, как рассказал чиновник, уже на основе современных материалов и конструкций в учреждениях исполнения наказаний модернизировано 36,3 км ограждений.
Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины оборудовали системой GPS дежурную часть Софиевской исправительной колонии №45 для безопасности персонала.
Напомним, в Минюсте прорабатывают вопрос об оснащении тюремщиков электрошокерами.