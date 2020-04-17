Помпео привітав повернення американців з України до США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео привітав процес організований посольством Сполучених Штатів у Києві щодо повернення американських громадян на свою батьківщину. Про це Помпео повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Наступна зупинка США! Спасибі посольству США у Києві за старанну роботу, завдяки яким ми продовжуємо реалізовувати зусилля Держдепу по поверненню американців додому”, — написав Помпео.
Він зробив репост допису американського посольства в Україні, в якому йдеться про повернення громадян США до своєї країни. “Допомога американцям у складні часи — це велика відповідальність та честь для нас. Тож сьогодні команда Посольства США в Києві організувала чартерний рейс, щоб доправити близько 200 людей додому в Сполучені Штати з України”, — йдеться у повідомленні посольства за 15 квітня.
Раніше стало відомо, що Держдеп організовував ще один спецрейс з України для громадян США. Попередній спецрейс до США з України відбувся 27 березня.
Next stop USA! Thank you for all your hard work @USEmbassyKyiv as we continue @StateDept efforts to get #AmericansHome https://t.co/U56ovP34jE— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 17, 2020