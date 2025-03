Помпео привітав повернення американців з України до США

“Наступна зупинка США! Спасибі посольству США у Києві за старанну роботу, завдяки яким ми продовжуємо реалізовувати зусилля Держдепу по поверненню американців додому”, — написав Помпео.

Він зробив репост допису американського посольства в Україні, в якому йдеться про повернення громадян США до своєї країни. “Допомога американцям у складні часи — це велика відповідальність та честь для нас. Тож сьогодні команда Посольства США в Києві організувала чартерний рейс, щоб доправити близько 200 людей додому в Сполучені Штати з України”, — йдеться у повідомленні посольства за 15 квітня.

Раніше стало відомо, що Держдеп організовував ще один спецрейс з України для громадян США. Попередній спецрейс до США з України відбувся 27 березня.

Next stop USA! Thank you for all your hard work @USEmbassyKyiv as we continue @StateDept efforts to get #AmericansHome https://t.co/U56ovP34jE

