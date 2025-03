Помпео: до Колумбії прибула друга партія допомоги Венесуелі

“На прохання (лідера венесуельської опозиції) Хуана Гуайдо другий транш гуманітарної допомоги США прибув в Кукути. Цій допомозі повинно бути дозволено потрапити до Венесуели і дійти людей, що її потребують”, — написав Помпео.

Держдепартамент 10 лютого повідомив про прибуття першої партії американської гуманітарної допомоги в Кукуту.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав ініціативу про передачу гуманітарної допомоги “поганим і дешевим шоу олігархії” і закликав співгромадян відмовитися від неї. Незважаючи на позицію офіційного Каракаса, 8 лютого в Кукуті відкрився центр з розподілу гуманітарної допомоги для жителів Венесуели.

At @jguaido’s request, the second tranche of U.S. humanitarian aid landed in Cucuta today. This aid must be allowed to enter #Venezuela and reach people in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/E2NGNz4CfW

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 22 лютого 2019 р.