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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16500 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39835 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 122522 просмотра

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7 марта, 15:45 • 124290 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145183 просмотра

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Помпео: в Колумбию прибыла вторая партия помощи Венесуэле

Помпео: в Колумбию прибыла вторая партия помощи Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 7424 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу в Twitter, что вторая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла в город Кукута (Колумбия), информирует УНН.

“По просьбе (лидера венесуэльской оппозиции) Хуана Гуайдо второй транш гуманитарной помощи США прибыл в Кукуту. Этой помощи должно быть позволено попасть в Венесуэлу и дойти до нуждающихся людей”, — написал Помпео.

Госдепартамент 10 февраля сообщил о прибытии первой партии американской гуманитарной помощи в Кукуту.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в Кукуте открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

At @jguaido ’s request, the second tranche of US humanitarian aid landed in Cucuta today . This aid must be allowed to enter #Venezuela and reach people in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/E2NGNz4CfW

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 22 февраля 2019

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