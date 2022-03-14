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Польща та Литва закликають "негайно" надати Україні статусу кандидата в ЄС - заява Люблінського трикутника

Польща та Литва закликають "негайно" надати Україні статусу кандидата в ЄС - заява Люблінського трикутника

Київ • УНН

 • 107781 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Польща та Литва закликають "негайно" надати Україні статусу кандидата в ЄС. Про це йдеться у спільній декларації Прем’єр-міністрів України, Республіки Польща та Литовської Республіки - країн Люблінського трикутника, пише УНН.

Цитата

"Польща та Литва визнають європейський вибір України та бачать її як державу-члена ЄС у найближчому майбутньому. Варшава та Вільнюс наголошують, що Україна має негайно отримати статус країни-кандидата в ЄС і стати членом ЄС за прискореною процедурою", - вказано у декларації.

"Разом повторюємо, що з 2013 року Україна, як жодна інша європейська країна, платить високу ціну за свої європейські та євроатлантичні прагнення та бажання зміцнити свою демократію, сповідуючи європейські цінності", - додається у заяві.

Деталі

Також сторони засудили найрішучішим чином безпрецедентне, жорстоке, неспровоковане військове вторгнення Росії в Україну. "Ми розглядаємо цю навмисну атаку на суверенну, мирну та демократичну державу як грубе порушення основоположних принципів міжнародного права", - сказано у декларації.

"Наголошуємо, що всі винні у скоєнні міжнародних злочинів під час цього вторгнення мають бути притягнуті до відповідальності; висловлюємо рішучу підтримку рішень прокурора Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування. Висловлюємо повну готовність надати необхідну допомогу в цьому питанні", - додали прем'єри трьох країн.

Окрім того, сторони засудили нерозсудливі та надзвичайно небезпечні атаки російських військ на атомні електростанції та атомні об’єкти в Україні. Як і засудили залучення Білорусі до цієї агресії проти України.

"Як країни "Люблінського трикутника", ми залишаємося разом, об’єднані нашою спільною спадщиною та спільними цінностями, рішуче відкидаючи чергову спробу Росії, що керується своїми імперіалістичними нахилами, неприйнятними в XXI столітті, нав’язати свою волю суверенній, мирній та демократичній країні в самому серці Європи шляхом військового вторгнення", - вказали прем'єри трьох країн.

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Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції.

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