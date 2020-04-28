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Половина українців висловились про погіршення якості державних медпослуг за останні роки - опитування

Половина українців висловились про погіршення якості державних медпослуг за останні роки - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Майже половина українців вважають, що якість державних медичних послуг за останні два роки скоріше погіршилася. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-25 квітня поточного року, передає УНН.

Так, за результатами опитування, 49% респондентів зазначили, що якість державних медичних послуг за останні два роки скоріше погіршилася. 33% вважають, що вона лишилася на такому ж рівні. Лише 12% побачили покращення. В динаміці за останній рік зросла кількість тих, хто фіксує погіршення в сфері медичних послуг (з 37% до 49%). Частіше про погіршення зазначали мешканці Півдня і Сходу, старші і бідніші опитані, а також жінки.

Водночас 43% опитаних зазначили, що якість державних медичних послуг за останні 6 місяців лишилася на такому ж рівні. 33% вважають, що вона скоріше погіршилася. 11% – скоріше покращилася. В динаміці зменшилася кількість тих, хто давав позитивні оцінки якості медичних послуг за півроку.

Опитування було проведено 24-25 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму фільмі про рік презиентства висловив думку, що "коронавірус показав, що це була за медреформа, оскільки лікарні були не готові до такого виклику". У зв’язку з цим, на думку Глави деержави, після пандемії COVID-19 потрібно повністю змінювати підхід до медреформи.

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