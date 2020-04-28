Половина украинцев высказались об ухудшении качества государственных медуслуг за последние годы - опрос

Так, по результатам опроса, 49% респондентов отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось. 33% считают, что оно осталось на таком же уровне. Лишь 12% увидели улучшения. В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%). Чаще об ухудшении отмечали жители Юга и Востока, старшие опрошенные, те, кто беднее, а также женщины.

В то же время 43% опрошенных отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние 6 месяцев осталось на таком же уровне. 33% считают, что оно скорее ухудшилось. 11% - скорее улучшилось. В динамике уменьшилось число тех, кто давал положительные оценки качества медицинских услуг за полгода.

Опрос был проведен 24-25 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своем фильме о годе презиентства высказал мнение , что "коронавирус показал, что это была за медреформа, поскольку больницы были не готовы к такому вызову". В связи с этим, по мнению Главы деержавы, после пандемии COVID-19 нужно полностью менять подход к медреформе.