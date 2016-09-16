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Полігон небезпечних відходів виявили на Троєщині в Києві — еколог

Полігон небезпечних відходів виявили на Троєщині в Києві — еколог

Київ • УНН

 • 17468 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Вчора під час прибирання звалища небезпечних ртутевмісних ламп біля ТЕЦ №6 ековолонтери виявили незаконний полігон відходів. Про чергову небезпечну знахідку повідомив голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження із небезпечними відходами Кирило Косоуров на сторінці у Facebook громадської організації “EcoUkraineTeam”, передає УНН.

“Продовження історії з небезпечними знахідками біля ТЕЦ 6: „Київкомунсервіс“ направив на точку знахідки ламп екіпірованого фахівця, який зібрав небезпечні знахідки.

Але, на жаль, це тільки верхівка сміттєвого айсберга. Фактично, це полігон небезпечних відходів „Троєщина“.

Ми заглибилися в серце пустощі, яка знаходиться у середині трикутника обмеженого озером Алмазним (воно ж Лісове), вул.Пухівська та територією ТЕЦ 6.

Знахідки неприємно вразили: ця територія вже біля 20 років використовується для незаконного звалення сміття. І це геть не побутові відходи. Левова частина — відходи будівельні, промислові, багато некондеційних фруктів та овочей (поблизу великий оптовий овочевий ринок).

Всі ці брудноти звалюються на ґрунт та спалюються. Продукти горіння отруюють прилеглі мікрорайони Троєщини”, — повідомив еколог.

При цьому, К.Косоуров зауважив, що це не стихійне сміттєзвалище, оскільки організоване на комунальній землі.

“Місцеві скаржаться на кашель, сухому в роті, подразнення очей. Як повідомили нам місцеві, часом утворується черга у 10-15 вантажівок на вивантаження. Це не стихійне звалище. Там працює трактор, який планує сміття по територіі”, — зазначив він.

К.Косоуров також повідомив, що на місце “знахідки” було викликано поліцію та екоінспекцію. Крім того, про виявлення незаконного звалища на комунальній землі було поінформовано КМДА.

Як раніше повідомляв УНН, за минулий рік в Україні було утворено понад 312 млн тонн небезпечних відходів.

Екологи вже давно б’ють на сполох. В Україні фактично відсутній державний контроль за утилізацією (ліквідацією) небезпечних та особливо небезпечних речовин. У результаті майже щодня еко-волонтери та місцеві жителі виявляють “небезпечні знахідки” посеред житлових кварталів.

Передбачалося, що ситуацію змінить прийняття нових нормативних актів та законопроектів, які встановлять жорсткий контроль за сферою. Однак, законопроекти були проігноровані більшістю депутатів, а відтак провалені у парламенті. Більше того, проти розгляду законопреоктів у сфері відходів нещодавно виступив міністр екології О.Семерак.

В той же час, Кабмін затвердив ліцензійні умови для підприємств, які займаються або ж планують займатися утилізацією небезпечних відходів. Однак для отримання ліцензії на такий вид діяльності підприємству-претенденту досить документально повідомити Мінекології про те, що для цього у них є все необхідне обладнання і потужності. І вже через 5 днів Мінекології видасть такому підприємству ліцензію.

При цьому, ні Мінекології, ні будь-який інший орган влади не перевірятиме достовірність зазначених даних. Основний критерій — щоб зазначена підприємством інформація збігалася з вимогами затверджених ліцензійних умов.

У результаті такої формальної процедури, за словами голови підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з відходами Сергія Тригубенка, ліцензії видаватимуться підприємствам “наосліп” і в країні знов пануватиме хаос у сфері.

Загалом, на його переконання, проблеми з відходами в Україні наразі вирішують лише на папері. 

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