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Полигон опасных отходов обнаружили на Троещине в Киеве - эколог

Полигон опасных отходов обнаружили на Троещине в Киеве - эколог

Киев • УНН

 • 17468 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Вчера во время уборки свалки опасных ртутесодержащих ламп у ТЭЦ №6 эковолонтеры обнаружили незаконный полигон отходов. Об очередной опасной находке сообщил председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров на странице в Facebook общественной организации "EcoUkraineTeam", передает УНН.

"Продолжение истории с опасными находками у ТЭЦ 6: "Киевкоммунсервис" направил на точку находки ламп экипированного специалиста, который собрал опасные находки.

Но, к сожалению, это только верхушка мусорного айсберга. Фактически, это полигон опасных отходов "Троещина".

Мы углубились в сердце пустоши, которая находится в середине треугольника ограниченного озером алмазный (оно же Лесное), ул. Пухивская и территорией ТЭЦ 6.

Находки неприятно поразили: эта территория уже около 20 лет используется для незаконного свалка мусора. И это совсем не бытовые отходы. Львиная доля - отходы строительные, промышленные, много фруктов и овощей (рядом большой оптовый овощной рынок).

Вся эта грязь сваливается на грунт и сжигается. Продукты горения отравляют близлежащие микрорайоны Троещины", - сообщил эколог.

При этом, К.Косоуров заметил, что это не стихийная свалка, поскольку организована на коммунальной земле.

"Местные жалуются на кашель, сухой во рту, раздражение глаз. Как сообщили нам местные, иногда создается очередь в 10-15 грузовиков на выгрузку. Это не стихийная свалка. Там работает трактор, который планирует мусор по территории", - отметил он.

К.Косоуров также сообщил, что на место "находки" была вызвана полиция и экоинспекция. Кроме того, об обнаружении незаконной свалки на коммунальной земле была проинформирована КГГА.

Как ранее сообщал УНН, за прошлый год в Украине было создано более 312 млн тонн опасных отходов.

Экологи уже давно бьют тревогу. В Украине фактически отсутствует государственный контроль за утилизацией (ликвидацией) опасных и особо опасных веществ. В результате почти каждый день эко-волонтеры и местные жители выявляют "опасные находки" среди жилых кварталов.

Предполагалось, что ситуацию изменит принятие новых нормативных актов и законопроектов, которые установят жесткий контроль за сферой. Однако, законопроекты были проигнорированы большинством депутатов, а затем провалены в парламенте. Более того, против рассмотрения законопреокт в сфере отходов недавно выступил министр экологии О.Семерак.

В то же время, Кабмин утвердил лицензионные условия для предприятий, которые занимаются или планируют заниматься утилизацией опасных отходов. Однако для получения лицензии на такой вид деятельности предприятию-претенденту достаточно документально сообщить Минэкологии о том, что для этого у них есть все необходимое оборудование и мощности. И уже через 5 дней Минэкологии выдаст такому предприятию лицензию.

При этом, ни Минэкологии, ни любой другой орган власти не будет проверять достоверность указанных данных. Основной критерией является - чтобы указанная предприятием информация совпадала с требованиями утвержденных лицензионных условий.

В результате такой формальной процедуры, по словам председателя подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с отходами Сергея Тригубенко, лицензии будут выдаваться предприятиям "вслепую" и в стране снова будет царить хаос в данной области.

В общем, по его убеждению, проблемы с отходами в Украине пока решают лишь на бумаге.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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