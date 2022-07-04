Подоляк назвав умови Києва для можливих переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк перерахував у своєму Twitter список умов, які Україна має намір висунути на можливих переговорах із Росією. Про це повідомляє УНН.
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Подоляк написав, що Росія має зробити: негайно припинити вогонь, вивести "z-війська" з України, повернути викрадених громадян, видача військових злочинців, механізм репарацій та визнати суверенні права України.
Подоляк, який брав участь у переговорах із представниками Росії у квітні, додав, що "російська сторона чудово знає українські умови".
"Шеф Пєскова може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері", - додав радник глави Офісу Президента України.
Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України… Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф #Пєсков (а) може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 3, 2022