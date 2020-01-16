Плюсова температура протримається до кінця тижня - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В Україні до кінця поточного тижня утримається погода без опадів, на більшості території температура повітря максимально сягатиме 5° тепла, на крайньому заході - до 9 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман, паморозь", - сказано у прогнозі.
Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни до плюс 9°.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.