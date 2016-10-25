“Північний потік-2” суперечить інтересам ЄС — Європарламент
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Європарламент виступив проти проекту “Північний потік — 2”, такя як проект будівництва такого газопроводу суперечить інтересам Євросоюзу, передає УНН з посиланням на доповідь Європартламенту.
“Якщо ”Північний потік — 2″ за протиріччям європейських інтересів буде побудований, це в обов’язковому порядку вимагатиме обґрунтованої оцінки доступності терміналів зрідженого природного газу і детальної оцінки стану газового коридору "Північ — Південь", - повідомляється в документі.
Також в Європарламенті підкреслюють важливу роль СПГ і газосховищ на додаток до підвищення ефективності освоєння поновлюваних джерел енергії і зниження залежності від російського газу.
Також парламентарі висловлюють стурбованість тим, що в 2015 році обсяг імпорту російського газу в ЄС зріс на 7%, а частка Росії в загальному обсязі імпорту Євросоюзом блакитного палива склала 41%.
Нагадаємо, у партії А.Меркель виступили з вимогою відмовитися від "Північного потоку-2".