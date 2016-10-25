"Северный поток-2" противоречит интересам ЕС - Европарламент

"Если" Северный поток - 2 "за противоречием европейских интересов будет построен, это в обязательном порядке потребует обоснованной оценки доступности терминалов сжиженного природного газа и детальной оценки состояния газового коридора" Север - Юг ", - сообщается в документе.

Также в Европарламенте подчеркивают важную роль СПГ и газохранилищ в дополнение к повышению эффективности освоения возобновляемых источников энергии и снижения зависимости от российского газа.

Также парламентарии выражают обеспокоенность тем, что в 2015 году объем импорта российского газа в ЕС вырос на 7%, а доля России в общем объеме импорта Евросоюзом голубого топлива составила 41%.

Напомним, в партии А.Меркель выступили с требованием отказаться от "Северного потока-2" .