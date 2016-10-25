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15 марта, 19:03 • 116364 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170268 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140250 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132524 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114053 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106202 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101972 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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"Северный поток-2" противоречит интересам ЕС - Европарламент

"Северный поток-2" противоречит интересам ЕС - Европарламент

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Европарламент выступил против проекта "Северный поток - 2", так  как проект строительства такого газопровода противоречит интересам Евросоюза, передает УНН со ссылкой на доклад Европартламенту.

"Если" Северный поток - 2 "за противоречием европейских интересов будет построен, это в обязательном порядке потребует обоснованной оценки доступности терминалов сжиженного природного газа и детальной оценки состояния газового коридора" Север - Юг ", - сообщается в документе.

Также в Европарламенте подчеркивают важную роль СПГ и газохранилищ в дополнение к повышению эффективности освоения возобновляемых источников энергии и снижения зависимости от российского газа.

Также парламентарии выражают обеспокоенность тем, что в 2015 году объем импорта российского газа в ЕС вырос на 7%, а доля России в общем объеме импорта Евросоюзом голубого топлива составила 41%.

Напомним, в партии А.Меркель выступили с требованием отказаться от "Северного потока-2" .

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