Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн. переноситься на грудень наступного року - міністр

“1 липня (2021 року — Ред.) планувалося 6500 гривень. Зараз буде з 1-го грудня (2021 року — Ред.) — 6500. Це пояснюється тим, що у нас, певним чином, шокові іноді вливання коштів в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами і визначили, що нам, дійсно, варто відкласти це підвищення до кінця року. 1 грудня є більш ніж нормальним терміном запровадження 6500 гривень” , - заявив він.

На уточнююче питання ведучої, чому не буде підвищення заробітних плат вчителям, Марченко відповів: “Чому не буде? Буде підвищення. Є єдина тарифна сітка. Є мінімальна заробітна плата. Заробітні плати вчителів не будуть знижені, а будуть підвищені в запланованих обсягах”.

Як повідомляв УНН, у липні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку України на наступні три роки, мінімальна зарплата у 2021 році підвищиться до 6250 грн в середньому, а у 2023-му зросте до понад 7 тисяч грн.