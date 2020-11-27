Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн. переносится на декабрь следующего года - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен переносится на декабрь 2021 года. Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает УНН.
“1 июля (2021 — Ред.) планировалось 6,5 тысяч гривен. Сейчас будет с 1 декабря (2021 — ред.) — 6500. Это объясняется тем, что у нас, определенным образом, шоковые иногда вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам, действительно, стоит отложить это повышение до конца года. 1 декабря более чем нормальным срок введения 6500 гривен”, — заявил он.
На уточняющий вопрос ведущей, почему не будет повышения заработных плат учителям, Марченко ответил: “Почему не будет? Будет повышение. Есть единая тарифная сетка. Есть минимальная заработная плата. Заработные платы учителя не будут снижены, а будут повышены в запланированных объемах”.
Как сообщал УНН, в июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн в среднем, а в 2023-м вырастет до более 7000 грн.