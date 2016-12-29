Підстав для переведення працівників на неповні ставки після підвищення "мінімалки" немає - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Державному бюджеті на 2017 рік додатково виділено гроші на зарплати бюджетним працівникам, тому підстав для переведення працівників на неповні ставки немає. Про це віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сказав під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.
"Дуже важливо в процесі підняття мінімальної заробітної плати не допустити переведення висококваліфікованих працівників на неповні ставки. Не може бути такого, щоб висококваліфіковані працівники переводились на ставки 0,5, 0,75. Жодних підстав для переведення працівників як бюджетної, так і небюджетної сфери на неповні ставки сьогодні немає. Адже лише в Державному бюджеті ми додатково передбачили на оплату праці працівників бюджетної сфери, додатково виділено було 40 млрд грн", - розповів П.Розенко.
Він додав, що є також можливість залучати гроші місцевих бюджетів до процесу оплати праці бюджетників.