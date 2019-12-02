Під Одесою зіткнулися маршрутка і легковик, травмовано восьмеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В селищі Олександрівка сталося зіткнення маршрутного таксі сполученням Одеса - Чорноморськ та легкового автомобіля Hyundai Sonata, що їхав у зустрічному напрямку. Загиблих в аварії немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.
За попередніми даними, рухаючись у бік Одеси, жінка - водій легковика не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу.
Внаслідок зіткнення з маршрутним таксі були травмовані восьмеро людей. Їм надано медичну допомогу.
Встановлюються обставини автопригоди.
Нагадаємо, на Одещині поліцейський насмерть збив пішохода.