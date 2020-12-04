Переможний м’яч: український оборонець відзначився дебютним голом в єврокубках

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Український гравець чеського “Слована” Тарас Качараба відзначився голом у 5-му турі Ліги Європи проти “Гента”, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

При рахунку 1:1 “Слован” заробив право на пробиття штрафного на 55 хвилині. Голкіпер “Гента” відбив м’яч перед собою після удару зі штрафного, але першим на добиванні вдало зіграв Качараба — 2:1.

Примітно, що це перший гол в кар’єрі українця в єврокубках.

Додамо також, 25-річний Качараба починав кар’єру в структурі “Шахтаря”, а також встиг пограти в “Говерлі” та “Зірці”.

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