Переможний м’яч: український оборонець відзначився дебютним голом в єврокубках

При рахунку 1:1 “Слован” заробив право на пробиття штрафного на 55 хвилині. Голкіпер “Гента” відбив м’яч перед собою після удару зі штрафного, але першим на добиванні вдало зіграв Качараба — 2:1.

Примітно, що це перший гол в кар’єрі українця в єврокубках.

Додамо також, 25-річний Качараба починав кар’єру в структурі “Шахтаря”, а також встиг пограти в “Говерлі” та “Зірці”.