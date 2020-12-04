Победный мяч: украинский защитник отметился дебютным голом в еврокубках

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинский игрок чешского “Слована” Тарас Качараба отметился голом в 5-м туре Лиги Европы против “Гента”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

При счете 1:1 “Слован” заработал право на пробитие штрафного на 55 минуте. Голкипер “Гента” отбил мяч перед собой после удара со штрафного, но первым на добивании удачно сыграл Качараба — 2:1.

Примечательно, что это первый гол в карьере украинца в еврокубках.

Добавим также, 25-летний Качараба начинал карьеру в структуре “Шахтера”, а также успел поиграть в “Говерле” и “Звезде”.

Украинские Национальные Новости

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