ПАРЄ вирішить, на які теми проводити дебати. Серед запропонованих - ситуація у Криму

Деталі

Так, повідомляється, що запити на проведення термінових дебатів надійшли щодо ситуації в Афганістані, посилення міграційного тиску на кордонах Латвії, Литви і Польщі з Білоруссю, нового проекту протоколу до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність. Також надійшли запити на проведення дебатів з питань — “Західні Балкани між демократичними викликами і європейськими сподіваннями: яка роль Ради Європи?”, “Політичне переслідування Росією корінних народів Криму”, а також "Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Картер проти Росії" та дії, вжиті для вбивства осіб на європейській землі".

У понеділок, 27 вересня, також має відбутися обговорення на тему гуманітарних наслідків конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, відновлення суспільної довіри шляхом зміцнення соціальних прав і активізації боротьби з так званими злочинами честі.

Окрім того, Асамблея обговорить питання про гендерну представленість у своїх лавах, а також керівні принципи щодо парламентських імунітетів, якими користуються члени Парламентської асамблеї.

Додамо

У середині місяця стало відомо, що на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи надійшов запит на проведення дебатів щодо політичного переслідування корінних народів у тимчасово окупованому Криму з боку Росії.

Раніше член української делегації в ПАРЄ, депутат ВР Рустем Умеров повідомляв, що Україна подала запит на проведення дебатів на тему “Політичні переслідування корінних народів в Криму Російською Федерацією”. Цей запит був відправлений після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові.