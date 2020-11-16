Пандемія: у світі від COVID-19 одужали майже 35 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 54 326 211 людей, з них одужало 34 908 450. Кількість померлих зросла до 1 316 502.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (11 032 095), Індія (8 814 579), Бразилія (5 863 093), Франція (1 915 713), Росія (1 910 149), Іспанія (1 458 591), Велика Британія (1 372 884), а також Аргентина (1 310 491), Колумбія (1 198 746), Італія (1 178 529) та Мексика (1 006 522).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (246 206), Бразилії (165 798), Індії (129 635) та Мексиці (98 542).

Нагадаємо, в Україні, за останніми данними, зареєстровано вже понад 535 тис. випадків COVID-19, за добу — 10 681. За минулу добу в країні 95 летальних випадків, 2633 особи — одужало.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.