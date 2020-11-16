Пандемия: в мире от COVID-19 выздоровели почти 35 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились более 54,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 54 326 211 человек, из них выздоровели 34 908 450. Количество умерших возросло до 1 316 502.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (11 032 095), Индия (8 814 579), Бразилия (5 863 093), Франция (1 915 713), Россия (1 910 149), Испания (1 458 591), Великобритания (1 372 884), а также Аргентина (1 310 491), Колумбия (1 198 746), Италия (1 178 529) и Мексика (1 006 522).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (246 206), Бразилии (165 798), Индии (129 635) и Мексике (98 542).
Напомним, в Украине, по последним данным, зарегистрировано уже более 535 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 10 681. За минувшие сутки в стране 95 летальных случаев, 2633 человека — выздоровели.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.